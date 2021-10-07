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    15:00, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кызылординка оштрафована за распитие алкоголя в поезде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Жительница Кызылординской области оштрафована за распитие алкогольных напитков в поезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    6 октября в полицию была доставлена 29-летняя женщина, которая в пассажирском поезде сообщением «Мангышлак-Алматы», находясь в алкогольном опьянении, выражалась нецензурной бранью в адрес другой пассажирки. Также она не подчинялась законным требованиям сотрудников полиции.

    В отношении женщины составлены сразу три административных протокола за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. За совершенные правонарушения женщине грозит штраф в размере 30 МРП, либо административный арест до 10 суток.

    Еще одна нетрезвая дама оштрафована в Петропавловске. В ЛОП на станции Петропавловск поступило сообщение, что неизвестная женщина, находясь на пешеходном мосту через железнодорожные пути, ведет себя неадекватно, на вопросы внятно ответить не может, стоит, шатаясь. Сотрудниками патрульно-постовой службы ЛОП на ст. Петропавловск 31-летняя женщина доставлена в комнату полиции вокзала.

    В отношении молодой женщины составлен административный протокол по ст.440 ч.1 КРКоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП - 14585 тенге.

    К слову, это не первый случай совершения правонарушений этой женщиной. Неделю назад, она была привлечена сотрудниками полиции Петропавловска за аналогичное правонарушение.


    Теги:
    МВД РК Кызылорда Кызылординская область Транспорт Правоохранительные органы
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