Кызылординка оштрафована за распитие алкоголя в поезде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Жительница Кызылординской области оштрафована за распитие алкогольных напитков в поезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

6 октября в полицию была доставлена 29-летняя женщина, которая в пассажирском поезде сообщением «Мангышлак-Алматы», находясь в алкогольном опьянении, выражалась нецензурной бранью в адрес другой пассажирки. Также она не подчинялась законным требованиям сотрудников полиции.

В отношении женщины составлены сразу три административных протокола за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. За совершенные правонарушения женщине грозит штраф в размере 30 МРП, либо административный арест до 10 суток.

Еще одна нетрезвая дама оштрафована в Петропавловске. В ЛОП на станции Петропавловск поступило сообщение, что неизвестная женщина, находясь на пешеходном мосту через железнодорожные пути, ведет себя неадекватно, на вопросы внятно ответить не может, стоит, шатаясь. Сотрудниками патрульно-постовой службы ЛОП на ст. Петропавловск 31-летняя женщина доставлена в комнату полиции вокзала.

В отношении молодой женщины составлен административный протокол по ст.440 ч.1 КРКоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП - 14585 тенге.

К слову, это не первый случай совершения правонарушений этой женщиной. Неделю назад, она была привлечена сотрудниками полиции Петропавловска за аналогичное правонарушение.