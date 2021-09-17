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    11:15, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кызылординец задержан за хранение запрещенных аудиоматериалов

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординскими полицейскими задержан приверженец деструктивного религиозного течения за хранение запрещенных аудиоматериалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками Управления по противодействию экстремизма Департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения жителем области аудиоматериалов религиозного содержания, запрещенных судом на территории Республики Казахстан.

    Запрещенные судом аудиоматериалы приверженец деструктивного религиозного течения, 40-летний житель Кызылординской области, хранил на своей странице ВКонтакте. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по части 1 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни). Постановлением суда на правонарушителя наложен административный штраф в размере 40 838 тенге.


    Теги:
    МВД РК Кызылорда Кызылординская область Правоохранительные органы
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