Кызылординец задержан за хранение запрещенных аудиоматериалов

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординскими полицейскими задержан приверженец деструктивного религиозного течения за хранение запрещенных аудиоматериалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию экстремизма Департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения жителем области аудиоматериалов религиозного содержания, запрещенных судом на территории Республики Казахстан.

Запрещенные судом аудиоматериалы приверженец деструктивного религиозного течения, 40-летний житель Кызылординской области, хранил на своей странице ВКонтакте. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по части 1 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни). Постановлением суда на правонарушителя наложен административный штраф в размере 40 838 тенге.