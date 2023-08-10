Кызылординец совершил серию квартирных краж

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординца подозревают в серии квартирных краж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Оперуполномоченные управления полиции Кызылорды задержали ранее судимого 40-летнего жителя города, совершившего три квартирные кражи и одну в частном доме. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он с 6 по 9 августа проникал в частные владения, предварительно разбивая окна. Украл мужчина ювелирные изделия, технику, велосипед, ноутбук, мобильные телефоны. Выяснилось, что похищенные вещи он продал. Общий материальный ущерб составил около 1 млн тенге.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.