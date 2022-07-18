18 Июля 2022 14:51

Кызылординец разбрасывал шипы вокруг плантации марихуаны от любопытных автолю­бителей

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» сотрудники кызылординской полиции задержали мужчину, который выращивал ​крупный наркопосев, с 4116 кустами конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

37-летний безработный житель областного центра выращивал коноплю среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области. Как отметили полицейские, специально выращенная конопля уже достигла 60-70 см в длину. Также для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге недалеко от села рассыпал самодельные металлические шипы.

Полицейские, помимо крупного посева, нашли на месте высушенную марихуану, личные вещи подозреваемого, продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.​

«Изъятое наркосодержащее растение ​в количестве​ 4116 кустов составило 34 кг,​ а обнаруженная уже высушенная марихуана – 696 гр. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Шиелийского районного отдела полиции», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование ​по части 3 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в крупном размере» и части 2 статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере».



Фото: polisia.kz