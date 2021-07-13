Кызылординец похитил деньги из ящика для пожертвований в мечети

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержан мужчина, совершивший кражу в мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

9 июля в дежурную часть управления полиции города Кызылорды обратился имам одной из мечетей, расположенных в центре города. По словам заявителя, неизвестные, взломав решетки пластикового окна, проникли в мечеть и похитили деньги из ящика для пожертвований. Оперативники управления полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, склад либо транспортное средство), проводятся следственные действия.