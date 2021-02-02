Кызылординец обокрал квартиру на два млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылорды обокрал квартиру на два миллиона тенге, сообщает Polisia.kz.

В управления полиции города Кызылорды обратилась 42-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что неизвестными лицами совершена кража шубы из мутона, дорогих ювелирных изделий и швейцарских наручных часов.

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом, взломав пластиковое окно. Ущерб составил два миллиона тенге.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников полиции был задержан 48-летний ранее судимый житель областного центра.

Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным кражам.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.