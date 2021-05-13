КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординец напал на полицейских из-за эвакуации его авто на штрафстоянку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 мая сотрудники управления полиции города Кызылорда при патрулировании на одной из центральных улиц областного центра остановили водителя автомобиля Audi за отсутствие переднего номера. При проверке выяснилось, что мужчина не имеет при себе документов на транспорт, что нарушает требование законодательства РК об обязательном страховании. Для выяснения обстоятельств транспорт выдворили на штрафстоянку.

Однако, водитель не согласился с принятым полицейскими решением, игнорировал замечания и начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников. Кроме того, препятствовал действиям стражей порядка, применяя силу.

В ходе следствия установлено, что нарушитель в 2016 году был судим за аналогичное уголовное правонарушение, за которое отбыл наказание в виде ограничения свободы на один год.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти«. Ведется следствие. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Кызылорда.

