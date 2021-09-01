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    13:29, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кызылординца с тушами сайгаков задержала полиция

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали жителя города с тушами сайгаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Инспекторы группы природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Кызылординской области и сотрудники Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира 31 августа в ходе рейда на 13-м километре Кумкольской трассы остановили автомобиль Nissan Patrol. В ходе проверки в багажнике автомобиля было обнаружено шесть туш животных, похожих на сайгаков.

    Кроме того, с места происшествия изъято одноствольное охотничье ружье 12-калибра, неиспользованные 12-калибровые патроны в количестве 93 штук и один охотничий нож.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Экология
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