Кызылординца с тушами сайгаков задержала полиция

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали жителя города с тушами сайгаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы группы природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Кызылординской области и сотрудники Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира 31 августа в ходе рейда на 13-м километре Кумкольской трассы остановили автомобиль Nissan Patrol. В ходе проверки в багажнике автомобиля было обнаружено шесть туш животных, похожих на сайгаков.

Кроме того, с места происшествия изъято одноствольное охотничье ружье 12-калибра, неиспользованные 12-калибровые патроны в количестве 93 штук и один охотничий нож.

