Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Кызылординца арестовали за выстрел на свадьбе

13 Ноября 2022, 21:41
Кызылординца арестовали за выстрел на свадьбе
13 Ноября 2022, 21:41

Кызылординца арестовали за выстрел на свадьбе

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

12 ноября в социальной сети опубликовано видео, где неизвестный производит выстрел в воздух из газового пистолета.

Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел в Кызылорде во время свадебного мероприятия. Никто не пострадал.

По данному факту в отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по статье 434 (Мелкое хулиганство), по статье 484 (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия), по статье 485 (Неправомерное применение оружия) Кодекса РК Об административных правонарушениях, в настоящее время он взят под арест на 7 суток.


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
Читайте также
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау
Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
Риски паводков для 500 тысяч человек  минимизировали в Кызылординской области
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору