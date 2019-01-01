Кызылорда встретила Новый год по новому времени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кызылординская область встретила Новый год по новому времени. 2019 год там наступил часом позже, чем в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее аким области Крымбек Кушербаев выступил с заявлением о том, что с 21 декабря 2018 года на территории региона стрелки часов будут переведены на 1 час назад. По его словам, эксперты считают, что изменение часового пояса позволяет устранить физиологические отклонения, влияющие на здоровье жителей Кызылординской области. Кроме того, расчеты показали, что экономия электроэнергии после перевода часов составит 4,2 процента.

В своем поздравлении Крымбек Кушербаев отметил, что минувший год запомнился рядом достижений в ключевых сферах развития региона. Кызылординская область стала лидером по основным показателям развития малого и среднего бизнеса и получила награду как лучший регион, создавший наиболее комфортные условия для ведения бизнеса.

«В сфере жилищного строительства впервые достигнут рекордный показатель по объему вводимого в эксплуатацию в регионе жилья - более 600 тысяч квадратных метров, построен первый микрорайон на левобережье Сырдарьи. Активно развивается обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, социальная сфера. Практически во всех населенных пунктах и трудовых коллективах региона есть достижения и успехи. Особенно нас радует стремление нашей молодежи к знаниям и новациям. Второй год подряд 97 процентов выпускников наших школ становятся студентами вузов и колледжей», - сказал аким.

Глава региона особо подчеркнул, что достижения области - это заслуга каждого из его жителей, внесших своим трудом посильный вклад в рост и развитие Приаралья.

«Позвольте поблагодарить Вас за достойное завершение очередного года и пожелать новых свершений нашему региону в наступающем году. Пусть в новом году сбудутся все самые заветные мечты! Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия, мира и процветания!», - пожелал Крымбек Кушербаев.