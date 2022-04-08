РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:04, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Кызылорда примет чемпионат РК по тяжелой атлетике

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 24 апреля город Кызылорда (СК «Евразия») примет чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В течение шести соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны определят сильнейших в 20 весовых категориях.

    Расписание турнира

    18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

    11:00-13:00 - мужчины до 55 кг

    16:30-18:30 - женщины до 45, 49 кг

    19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

    11:00-13:00 - мужчины до 61 кг

    15:00-17:00 - женщины до 55, 59 кг

    20 АПРЕЛЯ, СРЕДА

    11:00-13:00 - мужчины до 67 кг

    15:00-17:00 - женщины до 64,71 кг

    21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

    11:00-13:00 - мужчины до 73 кг

    15:00-17:00 - женщины до 76, 81 кг

    22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

    11:00-13:00 - мужчины до 81 кг

    15:00-17:00 - женщины до 87кг, +87 кг

    23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

    11:00-13:00 - мужчины до 89, 96 кг

    15:00-17:00 - женщины до 102, 109 кг, +109 кг


    Теги:
    Спорт Кызылорда Кызылординская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!