Кызылорда примет чемпионат РК по тяжелой атлетике

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 24 апреля город Кызылорда (СК «Евразия») примет чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В течение шести соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны определят сильнейших в 20 весовых категориях.

Расписание турнира

18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11:00-13:00 - мужчины до 55 кг

16:30-18:30 - женщины до 45, 49 кг

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

11:00-13:00 - мужчины до 61 кг

15:00-17:00 - женщины до 55, 59 кг

20 АПРЕЛЯ, СРЕДА

11:00-13:00 - мужчины до 67 кг

15:00-17:00 - женщины до 64,71 кг

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11:00-13:00 - мужчины до 73 кг

15:00-17:00 - женщины до 76, 81 кг

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

11:00-13:00 - мужчины до 81 кг

15:00-17:00 - женщины до 87кг, +87 кг

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

11:00-13:00 - мужчины до 89, 96 кг

15:00-17:00 - женщины до 102, 109 кг, +109 кг