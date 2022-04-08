04:04, 08 Апрель 2022 | GMT +6
Кызылорда примет чемпионат РК по тяжелой атлетике
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 24 апреля город Кызылорда (СК «Евразия») примет чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В течение шести соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны определят сильнейших в 20 весовых категориях.
Расписание турнира
18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00-13:00 - мужчины до 55 кг
16:30-18:30 - женщины до 45, 49 кг
19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
11:00-13:00 - мужчины до 61 кг
15:00-17:00 - женщины до 55, 59 кг
20 АПРЕЛЯ, СРЕДА
11:00-13:00 - мужчины до 67 кг
15:00-17:00 - женщины до 64,71 кг
21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
11:00-13:00 - мужчины до 73 кг
15:00-17:00 - женщины до 76, 81 кг
22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
11:00-13:00 - мужчины до 81 кг
15:00-17:00 - женщины до 87кг, +87 кг
23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
11:00-13:00 - мужчины до 89, 96 кг
15:00-17:00 - женщины до 102, 109 кг, +109 кг