01:44, 17 Март 2022 | GMT +6
Кызылорда примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылорда станет местом проведения первого в сезоне взрослого чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Турнир должен пройти 17 - 24 апреля.
Стоит отметить, в соревнованиях примут участие многие представители национальной команды. Также по итогам ЧРК будут определены составы на участие в различных международных соревнованиях.