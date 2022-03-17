Кызылорда примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылорда станет местом проведения первого в сезоне взрослого чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир должен пройти 17 - 24 апреля.

Стоит отметить, в соревнованиях примут участие многие представители национальной команды. Также по итогам ЧРК будут определены составы на участие в различных международных соревнованиях.