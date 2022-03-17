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    01:44, 17 Март 2022 | GMT +6

    Кызылорда примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылорда станет местом проведения первого в сезоне взрослого чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнир должен пройти 17 - 24 апреля.

    Стоит отметить, в соревнованиях примут участие многие представители национальной команды. Также по итогам ЧРК будут определены составы на участие в различных международных соревнованиях.


    Теги:
    Спорт Кызылорда Кызылординская область
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