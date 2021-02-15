ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кыз узату во время карантина проводили в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудниками департамента полиции города Шымкента 14 февраля в 18:30 часов в ходе проведения мониторинга в целях контроля за соблюдением карантинных требований установлен ресто-бар «Бензин», расположенный по улице Елшибек батыра, в котором жители, нарушив карантинные ограничения, проводили қыз ұзату с большим скоплением людей. Также работники объекта обслуживали гостей без медицинских масок.

По факту у администратора ресто-бара взята объяснительная. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

Стражи порядка напоминают об административной ответственности за нарушение требований карантина.