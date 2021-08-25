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«Қыз ұзату» проводили астанчане в карантин

25 Августа 2021 10:35
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«Қыз ұзату» проводили астанчане в карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рейда, в дневное время, в ресторане «Ereymen» по улице Айнакөл в 14:30 часов мониторинговая группа выявила семейное торжество «Қыз ұзату». В момент визита проверяющих той был в самом разгаре. Более 60 человек веселились в помещении заведения, среди которых были и малолетние дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Проводя несколько часов в компании людей, беспечные граждане не осознают, что ставят под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь и здоровье окружающих.

В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Мобильные группы продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Только за прошедшие сутки было проверено 68 объектов предпринимательства на предмет нарушения норм Постановления Главного санитарного врача, из них выявлено 10 фактов нарушения карантинного режима.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Видео  
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