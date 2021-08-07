×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области

7 Августа 2021 21:45
Поделиться:
Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде высокопоставленный чиновник устроил проводы невесты на 500 человек в одном из ресторанов города. Нарушение зафиксировала мобильная группа. Деятельность ресторана приостановили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе Более 40 тысяч ученических мест создадут в текущем году в Нур-Султане Пожар в Арыси: эвакуированным жителям микрорайона Наурыз разрешили вернуться в дома

Сегодня в одном из ресторанов Караганды представители мобильной группы выявили нарушение карантинных ограничений. Как выяснилось, там проводили «Қыз ұзату», пригласив на банкет 500 человек. В социальных сетях появилось видео , где возле служебного входа ресторана собралось множество автомобилей.

Как стало известно, мероприятие организовал один из высокопоставленных чиновников области.

«В связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер, в отношении владельцев ресторана « Ариста « будут приняты меры по приостановлению деятельности объекта. Очень прискорбно, что не смотря на рост заболеваемости населения COVID-19, владельцы заведений и организаторы массовых мероприятий подвергают риску заражения и распространения инфекции своих близких. Данный вопрос находится на личном контроле акимата города Караганды, правоохранительных органов, и мониторинговой группы», - прокомментировали в городском акимате Караганды.

Мобильные группы продолжают работы по выявлению нарушений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Акимат   #Видео   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе
Более 40 тысяч ученических мест создадут в текущем году в Нур-Султане
Пожар в Арыси: эвакуированным жителям микрорайона Наурыз разрешили вернуться в дома
Популярное
1 Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
2 За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
3 График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК
4 «Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
5 Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане
6 25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
Читайте также
Более 40 тысяч ученических мест создадут в текущем году в Нур-Султане
За сутки у 275 жителей Костанайской области выявили коронавирус
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК
«Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане
25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив