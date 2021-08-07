Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде высокопоставленный чиновник устроил проводы невесты на 500 человек в одном из ресторанов города. Нарушение зафиксировала мобильная группа. Деятельность ресторана приостановили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в одном из ресторанов Караганды представители мобильной группы выявили нарушение карантинных ограничений. Как выяснилось, там проводили «Қыз ұзату», пригласив на банкет 500 человек. В социальных сетях появилось видео , где возле служебного входа ресторана собралось множество автомобилей.

Как стало известно, мероприятие организовал один из высокопоставленных чиновников области.

«В связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер, в отношении владельцев ресторана « Ариста « будут приняты меры по приостановлению деятельности объекта. Очень прискорбно, что не смотря на рост заболеваемости населения COVID-19, владельцы заведений и организаторы массовых мероприятий подвергают риску заражения и распространения инфекции своих близких. Данный вопрос находится на личном контроле акимата города Караганды, правоохранительных органов, и мониторинговой группы», - прокомментировали в городском акимате Караганды.

Мобильные группы продолжают работы по выявлению нарушений.