«Қыз ұзату» на 160 человек проводили столичные жители в карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из столичных заведений мониторинговая группа выявила проведение семейного торжества «Қыз ұзату». На мероприятии присутствовали 160 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима.

В ходе рейда в воскресенье в ресторане «Кызылкум» в 18:34, мониторинговая группа выявила в самом разгаре семейное торжество «Қыз ұзату». 160 человек веселились в помещении заведения, среди которых были пожилые люди и малолетние дети.

«Проводя несколько часов в компании людей, беспечные граждане не осознают, что ставят под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь и здоровье окружающих», - говорит начальник МПС ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.





В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.

Напомним, деятельность 28 столичных заведений приостановлена за нарушения карантина в столице.