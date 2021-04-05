РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:59, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    «Қыз ұзату»  на 160 человек проводили столичные жители в карантин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из столичных заведений мониторинговая группа выявила проведение семейного торжества «Қыз ұзату». На мероприятии присутствовали 160 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима.

    В ходе рейда в воскресенье в ресторане «Кызылкум» в 18:34, мониторинговая группа выявила в самом разгаре семейное торжество «Қыз ұзату». 160 человек веселились в помещении заведения, среди которых были пожилые люди и малолетние дети.

    «Проводя несколько часов в компании людей, беспечные граждане не осознают, что ставят под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь и здоровье окружающих», - говорит начальник МПС ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.


    В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.

    Напомним, деятельность 28 столичных заведений приостановлена за нарушения карантина в столице.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Другие государственные органы Астана Акимат Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!