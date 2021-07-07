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Кыз узату на 100 человек проводили в ресторане в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июля 2021, 03:32
Кыз узату на 100 человек проводили в ресторане в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узату той на 100 человек проводили в ресторане в Шымкенте. Нарушившие карантин привлечены к ответственности в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники управления полиции Абайского района установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжественное мероприятие.

Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 100 человек.

Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

Собранные по факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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