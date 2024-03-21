Кюй на Голанских высотах: казахстанский миротворец поздравил соотечественников с Наурызом
Казахстанский миротворец Саян Жылкайдаров снял музыкальное поздравление в честь весеннего праздника Наурыз, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Военнослужащий Вооруженных сил РК сержант 2 класса Саян Жылкайдаров, который выполняет миротворческую миссию в составе казахстанского контингента на Голанских высотах, исполнил кюй Курмангазы «Адай» и поздравил народ Казахстана с весенним праздником Наурыз.
14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы.
Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.
Накануне миротворццы отработали первую тренировку. Силы быстрого реагирования казахстанской миротворческой роты провели с ирландскими коллегами совместную тренировку по эвакуации раненого.