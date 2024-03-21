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    11:21, 21 Март 2024 | GMT +6

    Кюй на Голанских высотах: казахстанский миротворец поздравил соотечественников с Наурызом

    миротворец
    Фото: кадр из видео

    Казахстанский миротворец Саян Жылкайдаров снял музыкальное поздравление в честь весеннего праздника Наурыз, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Военнослужащий Вооруженных сил РК сержант 2 класса Саян Жылкайдаров, который выполняет миротворческую миссию в составе казахстанского контингента на Голанских высотах, исполнил кюй Курмангазы «Адай» и поздравил народ Казахстана с весенним праздником Наурыз.

    14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

    Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.

    Накануне миротворццы отработали первую тренировку. Силы быстрого реагирования казахстанской миротворческой роты провели с ирландскими коллегами совместную тренировку по эвакуации раненого. 

    Теги:
    Поздравления Наурыз Вооруженные силы Минобороны РК Голанские высоты Миротворцы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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