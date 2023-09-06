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    10:36, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кыргызстан ввел запрет на вывоз отдельных видов сельхозтоваров

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане ввели временный мораторий на экспорт корма (сена, соломы, комбикорма, отрубей и зерновых кормов), ячменя, риса, овса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению Кабинета министров КР, установленный временный запрет не будет касаться реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой Кабмином Кыргызстана.

    Мораторий вводится сроком на шесть месяцев и вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования соответствующего постановления.


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