Кыргызстан ввел запрет на вывоз отдельных видов сельхозтоваров

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане ввели временный мораторий на экспорт корма (сена, соломы, комбикорма, отрубей и зерновых кормов), ячменя, риса, овса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению Кабинета министров КР, установленный временный запрет не будет касаться реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой Кабмином Кыргызстана.

Мораторий вводится сроком на шесть месяцев и вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования соответствующего постановления.