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Кыргызстан ввел мораторий на экспорт золотосодержащей руды и концентрата

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
28 Октября 2022, 11:31
Кыргызстан ввел мораторий на экспорт золотосодержащей руды и концентрата

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 мая 2023 года введут временный запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата. Соответствующий указ подписал Президент Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Исключительное право на переработку золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории Кыргызской Республики получает ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат».

Мораторий вводится сроком на полгода. Согласно указу, правительству Кыргызстана поручено каждые 6 месяцев продлевать временный запрет, начиная с 1 ноября 2023 года.

Государственной таможенной и Пограничной службам КР поручили принять необходимые меры для реализации решения.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом за пределы страны.


Фото: wallup.net


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