Кыргызстан столкнулся с дефицитом воды - директор Службы водных ресурсов страны

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в 2023 году наблюдается маловодный период. В Орто-Токойском водохранилище практически нет воды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу водных ресурсов КР .



Орто-Токойское водохранилище расположено на реке Чу в 2 км к западу от поселка Орто-Токой, на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей КР, в задачу которого входит орошение сельскохозяйственных угодий Чуйской области Кыргызстана и юга Казахстана.

Глава Службы водных ресурсов КР Алмазбек Сокеев сообщил, что в 2023 году отмечается очень низкая приточность в Орто-Токойское водохранилище, в связи с малой водностью горных рек Чуйской области Кыргызстана.

«В 2021 году у нас было 360 млн кубометров воды, а в этом году - 250 млн кубов. На данный момент прогнозировать, в какой год будет маловодье, сложно. Кыргызстан, богатый водными ресурсами, столкнулся с дефицитом воды», - отметил А.Сокеев.

В качестве мер по решению проблем с поливной водой в КР глава профильного ведомства считает необходимым привести в соответствие все ирригационные каналы, начать строить бассейны декадного регулирования, внедрить автоматизированную систему учета воды и вести спутниковое зондирование.

Проблема дефицита водных ресурсов в Центральной Азии обрела острый характер за последние несколько лет, влияя на распределение воды между странами для нужд сельского хозяйства. В июле посевы Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном, оказались под угрозой, из-за чего фермеры забили тревогу, обвинив соседей в строительстве водохранилищ на трансграничных реках. Позже в Бишкеке прошла двухсторонняя встреча по решению проблемы вододеления по рекам Чу и Талас. Но и в августе проблема дефицита воды не решилась.

В ответ на возмущения казахстанских аграриев, кыргызская сторона заявила: тяжелая ситуация сложилась и у них самих из-за маловодия, а поставляя воду в Казахстан, кыргызским властям пришлось экономить ее для собственных с/х нужд. Из-за чего и было принято решение не подавать воду в Казахстан. Сегодня стороны пытаются найти оптимальное решение. Однако эта проблема повторяется из года в год и носит системный характер. О ее причинах - в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

