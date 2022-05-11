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Кыргызстан разрешил въезд в страну без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации
11 Мая 2022 14:14

Кыргызстан разрешил въезд в страну без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В Кыргызстане смягчается карантинный режим въезда в страну, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В соответствии с решением Кабинета министров Кыргызской Республики от 30 апреля 2022 года, ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства отменены.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут посещать Кыргызстан в установленном законодательством порядке как через наземные, так и воздушные международные пункты пропуска на государственной границе страны.

Санитарно-карантинные требования в части обязательного предоставления отрицательных результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации также отменены.


Автор:
Корреспондент
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