Кыргызстан принял эстафету в проведении очередной Консультативной встречи

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Лидеры стран ЦА определили следующее место проведения Консультативной встречи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках встречи в узком формате, главы государств ЦА выбрали Кыргызстан в качестве следующей страны, которая обязалась провести очередную Консультативную встречу на своей территории.

Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.

Фото: president.uz