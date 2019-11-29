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Кыргызстан принял эстафету в проведении очередной Консультативной встречи
29 Ноября 2019 15:15
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Лидеры стран ЦА определили следующее место проведения Консультативной встречи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Нурсултану Назарбаеву присвоен статус Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА
В рамках встречи в узком формате, главы государств ЦА выбрали Кыргызстан в качестве следующей страны, которая обязалась провести очередную Консультативную встречу на своей территории.
Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.
Фото: president.uz
Ключевые слова: Узбекистан, Кыргызстан,
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