Кыргызстан примет туристов при наличии прививки от COVID-19
С ее слов, в прошлом году сфера туризма в КР понесла большие убытки в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире.
«На сегодня с началом турсезона в КР департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию сектора туризма после пандемии коронавируса, в котором прописано, что иностранные туристы смогут посещать Кыргызстан при наличии прививки от COVID-19», - сказала она.
Также замдиректора указала, что алгоритм предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм иностранными туристами.
«В настоящее время алгоритм находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел КР», - добавила Кенжематова.
Отмечается, что в настоящее время авиасообщение в КР открыто со всеми странами мира. Однако наземным путём на территорию КР могут въехать только граждане 33 стран.