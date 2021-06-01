Кыргызстан примет туристов при наличии прививки от COVID-19

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Кыргызстан готов принимать иностранных туристов при наличии прививки от COVID-19. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила заместитель директора департамента туризма при МЭФ КР Кыял Кенжематова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kabar.kg.

С ее слов, в прошлом году сфера туризма в КР понесла большие убытки в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире.

«На сегодня с началом турсезона в КР департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию сектора туризма после пандемии коронавируса, в котором прописано, что иностранные туристы смогут посещать Кыргызстан при наличии прививки от COVID-19», - сказала она.

Также замдиректора указала, что алгоритм предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм иностранными туристами.

«В настоящее время алгоритм находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел КР», - добавила Кенжематова.

Отмечается, что в настоящее время авиасообщение в КР открыто со всеми странами мира. Однако наземным путём на территорию КР могут въехать только граждане 33 стран.