Кыргызстан празднует День Конституции

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане отмечают 30-летие со дня принятия первой Конституции Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

5 мая 1993 года на XII сессии Верховным советом Республики Кыргызстан принята первая Конституция страны Кыргызской Республикой. Проект главного закона был подготовлен «легендарным парламентом» и обсуждался на протяжении двух лет.

По случаю знаменательной даты с поздравительной речью к кыргызстанцам обратился президент Садыр Жапаров, который подчеркнул, что основой национального единства, независимости страны и целостности государства, развития общества, формирования демократических, политических, правовых, экономических и идеологических устоев современного Кыргызстана является настоящая Конституция.

За годы независимости основной закон КР неоднократно совершенствовался и обновлялся. С 1993 по 2016 годы было проведено 9 конституционных реформ с целью решения проблем, связанных с политическими и конституционно-правовыми вопросами касательно полномочий и функций государственных институтов власти - Президента, Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики.

Действующая конституция, разработанная Конституционным советом КР, была принята в апреле 2021 года по результатам проведенного референдума.