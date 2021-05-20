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Кыргызстан поблагодарил Казахстан за оперативную поставку гумпомощи

20 Мая 2021 14:11
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Кыргызстан поблагодарил Казахстан за оперативную поставку гумпомощи

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Кыргызстан выразил особую благодарность Правительству Казахстана и задействованным госорганам за оперативность осуществления поставки гумпомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начала прибывать гуманитарная помощь в виде 10 000 тонн казахстанской пшеничной муки.

18 мая первая её партия общим весом в 4 500 тонн прибыла в страну назначения в 75 железнодорожных вагонах. Из них 30 поступили в Бишкек, остальные направлены в регионы.

По словам заместителя министра сельского, лесного и водного хозяства Кыргызстана Азамата Мукашева, «в настоящее время совместно с Министерством здравоохранения Кабинет министров отрабатывает механизм раздачи муки социально уязвимым слоям населения, и считаю, что для нас в такой момент это очень серьёзная помощь со стороны Республики Казахстан».

По сведениям, полученным от кыргызской стороны, первая партия распределена по складам Госматрезервов на севере Кыргызстана, в города Кара-Балта и Балыкчи. Оставшаяся мука доставляется на юг страны в Ош и Джалал-Абад.

«Гуманитарная помощь поступила практически адресно, потому что уже из этих областных центров мука будет безвозмездно распределяться среди конечных её получателей, наиболее нуждающихся в ней людей», – подчеркнул А. Мукашев.

В этой связи кыргызская сторона выразила особую благодарность Правительству Казахстана и задействованным госорганам за оперативность осуществления поставки гумпомощи. Напомним, возможность её оказания обсуждалась в ходе телефонного разговора Президента Казахстана К. Токаева и Президента Кыргызстана С. Жапарова 1 мая 2021 года.

Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев отметил, что в рамках гуманитарной помощи ещё в прошлом году когда начиналась пандемия COVID-19 Казахстан помог так же поставками муки общим весом 5 000 тонн. «Осенью 2020 года решением правительства Казахстана было выделено 400 аппаратов искусственной вентиляции лёгких казахстанского производства, 2 миллиона масок. Поэтому народ Кыргызстана очень благодарен, и везде это отмечается. И я думаю, что мы всегда готовы помогать соседям». Ожидается, что оставшаяся часть гуманитарного груза прибудет до конца мая.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается поставка в Кыргызстан 1 тысячи тонн высокорепродуктивной озимой пшеницы. Таким образом, поддержку получат не только уязвимые слои населения, но и фермеры Кыргызстана, которые смогут засеять свои угодья качественным зерном.


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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Благотворительность   #Кыргызстан  
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