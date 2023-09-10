Кыргызстан ожидает дефицит электроэнергии зимой

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предстоящей зимой ожидается дефицит электроэнергии. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров на странице в Facebook, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства в обращении к народу Кыргызстана, признав имеющиеся проблемы в энергетическом секторе, призвал граждан страны экономить электроэнергию и набраться терпения.

«Находясь в верховьях рек, зимой мы импортируем электричество из других стран. При этом покупаем за деньги. По этой причине мною в свое время было предложено незамедлительно начать строительство новой ГЭС, и вскоре был построен первый агрегат ГЭС «Камбар-Ата-2». Это была единственная примечательная гидроэлектростанция, построенная после распада Советского Союза. До 2020 года в стране не было построено ни одной другой ГЭС. Сегодня потребность государства и народа в использовании электричества увеличилась вдвое. Слава богу, что пришедший к власти в 2020 году президент КР Садыр Жапаров сразу прочувствовал эту проблему. На первом заседании правительства он поставил две основные задачи: как можно скорее начать строительство ГЭС, а после возобновить строительство железной дороги. Сейчас мы строим около пятидесяти малых и средних ГЭС, а также ГЭС «Камбар-Ата», которую можно назвать стройкой века», - написал глава Кабмина.

Акылбек Жапаров, разъясняя ситуацию в энергосекторе, отметил, что на завершение строительства всех ГЭС потребуется время, но достроив и введя в эксплуатацию ГЭС, Кыргызстан сможет уйти от дефицита электроэнергии, став страной экспортёром.

Председатель Кабинета министров КР сообщил, что предстоящей зимой в стране ожидается дефицит электроэнергии, в связи со снижением уровня воды в реках, вызванного продолжающимся циклом маловодья. Призвал население к терпению в течение предстоящих трех лет, начать экономно расходовать электричество.

«Строительство ГЭС требует времени, внимания и сил. Мы сейчас импортируем электроэнергию из России, Туркменистана через наших соседей. Однако этой зимой Казахстан и Узбекистан не смогут передавать электроэнергию транзитом из-за нехватки мощностей. Им самим не хватает. Поэтому, дорогие соотечественники, я надеюсь, вы поймете нас, нынешнее правительство, и начнете экономить электроэнергию с этого момента. До 2020 года Кыргызстан зимой покупал электроэнергию у соседних стран за наличные. А в летний период спускал воду для орошения в соседние страны (согласно международным нормам, страны, находящиеся наверху, обязаны подавать воду странам, находящимся в низовье). В результате переговоров Садыра Жапарова, мы получаем электроэнергию зимой из соседних стран и возвращаем ее летом. Мы не просто так спускаем воду, мы сливаем ее через генератор, а выработанной от него электроэнергией покрываем то электричество, которое получаем от соседей в зимнее время. В таких условиях мы работаем с 2020 года, экономя таким способом немало государственных денег. Пока в нашей стране мир и стабильность, все будет хорошо. Нельзя сказать, что сейчас нет третьих сил, желающие нарушить стабильность в Кыргызстане. Мы, власть имущие, не сидим просто так без дела. Днем и ночью мы усердно работаем над решением и контролем строительства гидроэлектростанций. Если бог даст сил, то все будет хорошо. Все, что вам нужно — это терпение. Давайте готовиться к зиме!» - говорится в обращении Акылбека Жапарова к кыргызскому народу.