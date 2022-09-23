Кыргызстан отмечает День государственного языка

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кыргызстане отмечают День государственного языка, которому исполнилось 33 года со дня получения данного статуса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

День государственного языка отмечается в стране ежегодно 23 сентября после принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР». В Кыргызстане наряду с государственным широко используется русский язык в качестве официального.

Согласно данному документу, в стране обеспечивается свободное развитие языков других национальностей, проживающих в республике, функционирование государственного языка на территории Кыргызской Республики не препятствует использованию других языков.

Кыргызский язык относится к кыргызско-кыпчакской группе тюркской языковой семьи, на котором в настоящее время говорят свыше 5 млн человек в стране, а также проживающие этнические кыргызы в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Китае, России, Афганистане и некоторых других странах.

Фото: ktrk.kg











