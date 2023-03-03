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Кыргызстан отмечает День государственного флага

3 Марта 2023, 14:02
Кыргызстан отмечает День государственного флага Фото: mfa.gov.kg

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кыргызской Республике празднуют День государственного флага страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником, пожелав сплоченному народу мира, благополучия, достатка, чистого неба и светлого будущего.

Государственный флаг утвержден 3 марта 1992 года постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики. Праздник установлен указом Президента КР «О государственном флаге Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года и ежегодно отмечается с 3 марта 2010 года.

Его авторами являются известные архитекторы и художники Кыргызстана Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев и Маматбек Сыдыков.

Государственный флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище, в центре которого изображен круглый солнечный диск с равномерно расходящимися сорока лучами золотистого цвета и символ тундука кыргызской юрты красного цвета.

Красный цвет флага символизирует доблесть и смелость, золотистое солнце олицетворяет покой и богатство, 40 лучей, объединенных в круг, означают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан, а тундук является символом родного очага, а в более широком понимании и мира как вселенной.


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