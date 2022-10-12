Кыргызстан избран членом Совета по правам человека ООН на 2023-2025 годы

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Накануне в штаб-квартире ООН Кыргызская Республика путем голосования избрана в Совет по правам человека ООН на 2023-2025 годы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства страны, Кыргызстан на выборах поддержали 126 государств-членов ООН. В борьбе за четыре места от Азиатско-Тихоокеанского региона участвовали шесть стран - Кыргызстан, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мальдивы и Республика Корея.

«Очередное избрание Кыргызской Республики в такой авторитетный международный орган является признанием мировым сообществом правочеловеческих достижений страны и ее будущего вклада в глобальную кампанию защиты и продвижения прав человека, основополагающих свобод и демократического развития», - говорится в сообщении МИД КР.

Ранее Кыргызстан дважды был членом СПЧ ООН - в 2009-2012 годы и 2016-2018 годы. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Членство в Совете предполагает ответственность за поддержание высоких стандартов в области прав человека.

Фото: nazarnews.org