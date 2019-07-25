Кыргызстан и Таджикистан провели встречу по ситуации на участке границы

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим провели встречу по ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Переговоры прошли в духе добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по открытию автодорог Баткен - Исфана, Исфара - Ворух.

«Накануне мы продуктивно провели переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на приграничной территории. В целях стабилизации ситуации и снятия напряженности на местах стороны достигли договоренностей по открытию автодорог Баткен - Исфана, Исфара - Ворух. Дороги открыли сегодня утром. Вместе с тем среди местного населения проведены разъяснительные работы по недопущению противозаконных действий. Выставлены дополнительные совместные патрули из числа сотрудников УВД Баткенской и Согдийской областей. Кроме того, усилено патрулирование самих населенных пунктов приграничной территории», - сказал Жениш Разаков.

Соответствующие службы работают в штатном режиме. Стороны продолжают вести переговоры и обмениваться данными по ситуации.

Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.