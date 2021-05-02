Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол по делимитации и демаркации госграницы

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Делегацию КР возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Республики Таджикистан председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Главы делегаций КР и РТ выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы.

По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный Протокол.

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Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

Также сообщалось о том, что митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщил, что данные требования невыполнимы. Позднее главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска.