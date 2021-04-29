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Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2021, 21:27
Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В связи с произошедшим 28-29 апреля 2021 года пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке Государственной границы КР, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, в ходе которых обсуждены дальнейшие совместные действия Сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

Министр Р.Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться, не намерена. В данном контексте, особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации.

Также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления Сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер, стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Р.Казакбаев и С.Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

По данным Минздрава КР на данный момент пострадали 17 человек, один скончался.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.


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