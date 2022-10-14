Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика
Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году
14 Октября 2022, 14:08

Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве независимых государств в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве независимых государств. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, сопредседательствовать - Республика Казахстан и Российская Федерация», - сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, информируя об итогах заседания Совета глав государств СНГ в узком формате.

По его словам, на заседании в узком формате главы делегаций утвердили повестку дня и регламент заседаний. В ходе заседания руководители государств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Содружества независимых государств.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Вчера в столице Казахстана под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Фото:mfa.gov.kg

Новости по теме
Ассоциация казахов в Кыргызстане отмечает 30-летний юбилей
Встреча секретарей Совбезов стран СНГ: Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям
Полный запрет на энергетические напитки могут ввести в Кыргызстане
Читайте также
Ассоциация казахов в Кыргызстане отмечает 30-летний юбилей
Встреча секретарей Совбезов стран СНГ: Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям
Полный запрет на энергетические напитки могут ввести в Кыргызстане
Третий этап исследования на наличие антител к COVID-19 проходит в Кыргызстане
Председатель ЦИК РК встретился с группой наблюдателей от МПА СНГ
Выборы в Израиле: сможет ли новая партия сформировать правительственную коалицию
В Израиле начались выборы в парламент
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив