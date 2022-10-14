14 Октября 2022, 14:08

Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве независимых государств в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве независимых государств. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, сопредседательствовать - Республика Казахстан и Российская Федерация», - сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, информируя об итогах заседания Совета глав государств СНГ в узком формате.

По его словам, на заседании в узком формате главы делегаций утвердили повестку дня и регламент заседаний. В ходе заседания руководители государств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Содружества независимых государств.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Вчера в столице Казахстана под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Фото:mfa.gov.kg