Кыргызско-таджикский конфликт имеет глубокие корни – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет глубокие корни. О них подробно рассказал политолог, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Булат Ауелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная причина – это расселение на маленьком участке Торт-Кочо на трассе Баткен-Исфана как граждан Кыргызстана, так и Таджикистана. Их дома находятся в шахматном порядке, и вокруг не демаркированной территории то и дело возникают конфликты.

«Но сам конфликт возникает на низовом уровне. Горная местность, земли очень мало. Дома граждан Кыргызстана и Таджикистана стоят в шахматном порядке, и между ними постоянно происходят стычки, и к этим стычкам присоединяются военные. Они периодически возникают и затухают. Вся неразбериха идёт из-за того, что, то таджикская сторона флаг вывесит, то кыргызская сторона - какие-то таблички, то есть идёт правовая неразбериха. На самом деле руководства обеих стран не заинтересованы в конфликте. Они все время стараются их потушить. Губернаторы областей стараются уладить ситуацию, но она все время выходит их под контроля», - рассказал политолог Казинформу.

«Правовая неразбериха» берет начало еще с советских времен. Стороны ссылаются на разные документы, но они не привели их к единому соглашению до сегодняшнего дня.

В советское время пограничные земли распределялись по хозяйственному принципу. Если кыргызам характерен более кочевой образ жизни, то им отдавались пастбищные угодия, а таджикам, как оседлому населению, - земли для выращивания фруктов и овощей.

«Дело усугубляется еще и тем, что закрывается дорога в таджикский анклав, с другой стороны - закрывается дорога на кыргызской территории, которая пересекает. И пока это спорный вопрос, друг другу они блокируют дороги», - добавил Б.Ауелбаев.

В настоящее время идут споры вокруг подписанного в 2009 году договора . Согласно ему Кыргызстан взял в аренду у Таджикистана на 49 лет участок в 275 метров земли для ремонта дорог и строительства моста. По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, на основании этого документа Таджикистан оспаривает этот участок границы.

Однако подписавший договор с кыргызской стороны Адахан Мадумаров, тогдашний секретарь Совета безопасности, говорит, что документ не имеет юридической силы и никак не влияет на переговоры о границе.

Еще одна проблема, где стороны претендуют на собственность – это раздел водных ресурсов: питьевой и поливной воды.

Для разрешения ситуации, как считает эксперт, должен быть договор о границе. Население должно быть выселено: граждане Таджикистана в одну сторону, граждане Кыргызстана - в другую. Они должны быть на определённом расстоянии от линии границы. И страны-государства должны им дать полную компенсацию.

«В данном случае пока проблема решается оперативным путём на уровне президентов, губернаторов или пограничников через переговоры о перекрещении огня. Но чтобы решить эту проблему должны быть две комиссии по пограничному вопросу. Нужно поднять все документы, пока стороны ссылаются на разные документы», - уточнил эксперт КИСИ.

«Я не думаю, что будет какой-то полномасштабный конфликт, потому что у Таджикистана на данный момент проблемы с Афганистаном. Эти проблемы их волнует больше. Сейчас власть, как вы знаете, с августа того года она поменялась («Талибан»), не дружелюбная к таджикскому режиму. Кыргызстану конфликт тоже не выгоден. Плюс сейчас постковидное время, денег не хватает, бюджет образуется с дефицитом. Снабжать армию не выгодно. Думаю, конфликт будет решаться в дипломатическом, политическом поле. Также геополитическое окружение будет этому содействовать. В том числе государства ОДКБ, куда входят и Кыргызстан, и Таджикистан, будут оказывать своё дипломатическое участие, на уроне президентов, председателей служб безопасности будут стараться этот конфликт разрешить», - заключил Булат Ауелбеков.

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