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Кыргызский эксперт: Модернизация и демократизация – суть реформ, проводимых в Казахстане

Гульмира Абдрахманова
8 Апреля 2023, 17:40
Кыргызский эксперт: Модернизация и демократизация – суть реформ, проводимых в Казахстане

БИШКЕК.КАЗИНФОРМ – Озвученные на первой сессии Парламента РК нового созыва инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева являются своевременными и отвечают целям, задачам и духу времени. Об этом заявил профессор, доктор исторических наук, экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Зайнидин Курманов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению кыргызского эксперта, суть инициатив можно объяснить не только словами о модернизации, но и о демократизации Казахстана. Речь идет об избавлении от наследия прошлого. Олигархизация и бюрократизация страны – это то, что стало серьезным препятствием для развития Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев получил от казахского народа мандат на проведение решительных и необратимых реформ. Задачи, стоящие перед страной и ее руководителем более чем ясны – решительно проводить реформы с тем, чтобы Казахстан по времени не отстал от происходящих процессов.

Успех проводимых реформ будет зависеть от многих факторов. Прежде всего от политической воли самого Президента, умения мобилизовать вокруг себя прогрессивную общественность Казахстана, его соратников, общего общественно-политического настроя, а также благоприятной внешней среды. Много положительного было сделано в прежние годы, и сейчас важно самое лучшее забрать с собой в будущее, а от самого плохого отказаться.

Если Глава государства добьётся поставленной цели в достижении лозунга «Сильный Президентвлиятельный Парламент –подотчетное Правительство», при этом их полномочия будут сбалансированы и обеспечено полное взаимодействие в режиме сотрудничества и взаимопомощи, то страна будет стремительно двигаться вперед, как это имеет место быть в других странах, где этот лозунг реализован», - отметил З.Курманов.

Эксперт подчеркнул, что современное государство строится с помощью трех секторов: власти, гражданского общества и бизнеса. У всех одна цель – сделать государство благополучным. У каждого есть собственная миссия, ресурсы и свои особенности, необходимо только правильно использовать потенциал гражданского общества и бизнес-сектора.

«У Казахстана имеется большой шанс на реализацию поставленных целей и задач. Нужно учиться на своих ошибках, а также использовать опыт других стран. В борьбе с внутренними проблемами, республике необходимо опереться на гражданское общество и бизнес-сектор, и тогда, возможно, все получится.

Соглашусь с высшим руководством Казахстана, что для динамичного движения страны вперед важно проведение не только социально-экономических, но и политических реформ, которые должны гармонично дополнять и помогать друг другу.

Наличие всех природных ресурсов, образованных кадров, опытного и просвещенного Президента дает огромное преимущество Казахстану для того, чтобы стать успешной страной и войти в тридцатку развитых государств», - резюмировал он.


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