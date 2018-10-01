Кыргызский экономист: Послание - это мини-стратегия экономического развития Казахстана

БИШКЕК. ­КАЗИНФОРМ - Отличительной чертой нынешнего Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» является его высокая гуманитарная составляющая, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Кубатбек Рахимов, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Гуманитарная составляющая Послания выражается в частоте употребления Главой государства слов: «человек», «гражданин», «представители бизнеса», - сказал Кубатбек Рахимов.

Говоря об экономическом направлении Послания, эксперт из Кыргызстана отметил важный момент, связанный с тем, что Президент Казахстана делает упор на рост доходов населения, то есть экономику спроса.

«Это и есть парадигма мирового развития: упор на увеличение потребления, кредитования тех секторов, которые дают, в свою очередь, мультипликативный эффект для всей экономики. И в этом ключе отмечу моменты, связанные с эффективностью госаппарата, с образованием и качеством жизни и, собственно, с таким инструментарием и таким мощнейшим фактором развития как урбанизация», - сказал К. Рахимов.

«Можно сказать, что Послание является мини-стратегией экономического развития Республики Казахстан. Нами со стороны, как экономистам из братского Кыргызстана, приветствуется следующий момент: потенциальные, будущие успехи нашего соседа будут прямо влиять на рост экономики КР. Потому что многие предприниматели Кыргызстана рассматривают именно Казахстан в качестве приоритетного рынка сбыта. Кроме того, рост доходов обеспечивает стабильный спрос на продукцию из Кыргызстана и дает возможность в ряде случаев устранять диспропорцию в распределении трудовых ресурсов. Считаю, что это вполне нормально в рамках формирования общего рынка труда ЕАЭС. И любые успехи Казахстана, на мой взгляд, так или иначе отражаются на экономике всех сопредельных стран - РФ, КНР и тем более, Узбекистане и Кыргызстане. Такой интересный региональный эффект», - сказал эксперт.

«В целом считаю, что программы, обозначенные Нурсултаном Назарбаевым, можно и нужно использовать в качестве ориентиров, в том числе для сопредельных государств», - резюмировал Кубатбек Рахимов.