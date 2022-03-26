Кыргызские эксперты: Реформы Президента Токаева стимулируют развитие и рост Казахстана и других стран Центральной Азии

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в конгресс-зале казахско-кыргызского культурного центра имени Абая Кунанбаева Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова состоялся круглый стол на тему «Послание Президента Казахстана К. Токаева: политические и экономические трансформации в новых реалиях», организованный Посольством Казахстана, передает МИА «Казинфформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/region-news/details/8169?lang=ru

В мероприятии приняли участие такие известные общественно-политические деятели, эксперты в области политики и экономики как экс-председатель Верховного совета Кыргызской ССР Медетхан Шеримкулов, экс-посол Кыргызстана в Казахстане Тилектеш Ишемкулов, профессор КНУ д. п. н. Жолборс Жоробеков, эксперт по международным делам Шерадил Бактыгулов, представители внешнеполитического ведомства Кыргызстана, ведущие СМИ, бизнес-сообщество и др.

Посол Казахстана Рапиль Жошыбаев подробно ознакомил участников мероприятия с основными положениями Послания. Отмечено, что в это непростое время Глава государства решительно настроен на комплексную модернизацию всей политической системы, главной целью которой является реальное решение насущных проблем общества, функционирование «Слышащего государства».

Дипломат подчеркнул, что предложенная программа развития Нового Казахстана, направленная на устойчивое развитие страны, откроет также большие возможности для тесного взаимодействия и с соседями по региону, поспособствует расширению производственной кооперации, укреплению и углублению регионального сближения.

В своём докладе «Политический потенциал концепции «Жаңа Қазақстан» ведущий политолог, доктор политических и юридических наук Канатбек Азиз отметил, что «организация подобных площадок для открытого обсуждения представителями двух стран тезисов Послания Президента Касым-Жомарта Токаева является архиважной, не только для самого народа Казахстана, но и для представителей всего Центрально-Азиатского региона, так как любая нестабильность в той или иной стране, напрямую, зеркально отражается и на стабильности других государств».

«Послание Касым-Жомарта Токаева говорит, что он готов создавать положительные прецеденты для будущих поколений, и в качестве подтверждения он объявил о (будущем) уходе с поста лидера партии «AMANAT». Политически важным и своевременным можно обозначить и инициативу Главы Казахстана о введении законодательного запрета на занятие политических и иных государственных должностей ближайшими родственниками Президента», – отметил кыргызский политолог.

С докладом на тему «Потенциал казахско-кыргызского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в контексте экономической интеграции стран Центральной Азии» выступил ведущий эксперт по финансовым вопросам Эльдар Абакиров, который обратил внимание на необходимость продолжения и наращивание двусторонней и региональной кооперации экономик стран Центральной Азии, по примеру Европейского союза как единого пространства для свободного перемещения товаров и услуг, трудовых ресурсов, позволяющего лучше использовать транзитный потенциал региона.

«Политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, а именно переход от суперпрезидентской к президентской форме правления с расширением полномочий Парламента, позволят преобразовать политическую систему и дать новый импульс развитию частного бизнеса и деловой активности в стране», – подчеркнул Э. Абакиров.

В целом, проведенное мероприятие продемонстрировало искреннюю заинтересованность экспертного сообщества и политических кругов Кыргызстана к преобразованиям в братском Казахстане, что свидетельствует об обоюдном стремлении к налаживанию добрососедских отношений.