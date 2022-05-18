18 Мая 2022 18:17

Квоты в школы «БИЛ» и «Дарын» выделят более 2 тыс. детей из социально уязвимых семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Министерство образования и науки РК приняло решение ввести новую 15%-ю квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

По словам министра, теперь более 2 тыс. детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д.

«15% – это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, Минобразования вводит проект «Цифровой репетитор». Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тыс. школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам.

«Мы попросили Фонд «Народу Казахстана» поддержать финансирование этого проекта», - сообщил глава ведомства.