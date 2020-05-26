Квоты для женщин и молодежи повысят политическую активность казахстанцев – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров прокомментировал Закон, подписанный Главой государства, касающийся выборного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижается пороговый ценз для регистрации политических партий. Если ранее для регистрации партий необходимо было 40 тысяч членов партии, сейчас этот порог снижен до 20 тысяч членов партий. Все эти законы имеют очень большое значение для эволюционного развития политической системы нашей страны», - сказал Ерлан Саиров.

Эксперт также отметил вводимую 30% квоту для женщин и молодежи.

«Нужно отметить и то, что в законе о партиях появляется квота до 30% для женщин и молодежи. То есть каждая партия, когда проходит в Парламент, должна 30% от общего числа мест в партии предоставить молодежи и женщинам. Этот аспект способен повысить политическую активность наших граждан и все эти законы, которые подписал Президент страны, имеют очень большое значение для эволюционного развития политической системы страны, а также повышения плюрализма в нашей стране, создании новой политической культуры, что будет способствовать в целом развитию политической системы нашей страны», - добавил Ерлан Саиров.

Напомним, Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».