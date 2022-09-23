Квоты для иностранных работников заметно снизили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Квоты для иностранных работников за последние годы в три раза снизились в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Мейрамбек Алдияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на привлечение иностранной рабочей силы выделено 6 226 квот. Этот показатель демонстрирует, что по сравнению с 2019 годом количество разрешений сократилось в три раза. В рамках выделенных квот на 1 сентября количество выданных разрешений работодателям на трудоустройство иностранных граждан составило 5 255 человек. Из них по первой категории – 33, по второй – 732, по третьей – 3 698, по четвертой – 405, сезонных иностранных работников – 381 и на корпоративных сменах задействованы шесть человек», – рассказал Мейрамбек Алдияров.

В этом году 232 иностранным гражданам, изъявившим желание трудоустроиться, в связи с несоответствием предъявляемым требованиям, решением комиссии разрешения не выданы.