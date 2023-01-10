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Квоту на привлечение иностранных работников в 2023 году установили в РК

10 Января 2023, 11:08
Квоту на привлечение иностранных работников в 2023 году установили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22,2 тысячи единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Квота на привлечение ИРС в 2023 году распределена на 4 категории следующим образом: 949 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 5 313 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 10 818 и 2 100 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 3 080 человек.

Кроме того, на 2023 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 296,7 тысячи единиц.

Напомним, в 2022 году местными исполнительными органами работодателям было выдано и продлено 13,4 тысячи разрешений для привлечения ИРС, что составило 63,5% от перераспределенной квоты (21,1 тыс.).

В настоящее время по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 951 иностранный гражданин.

В 2022 году квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в количестве 300 тысяч единиц. Местными исполнительными органами выдано 272 002 разрешения.


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