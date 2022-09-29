КВИ заболели 95 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Астане – 20,

в городе Алматы – 10,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 4,

в Атырауской области – 1,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Жетысуской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 4,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 3,

в Северо-Казахстанской области – 2,

в Улытауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 468 случаев.

Ранее сообщалось, что семь пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии.