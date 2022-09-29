КВИ заболели 95 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Астане – 20,
в городе Алматы – 10,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 4,
в Атырауской области – 1,
в Восточно-Казахстанской области – 1,
в Жетысуской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 4,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 3,
в Северо-Казахстанской области – 2,
в Улытауской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 468 случаев.
Ранее сообщалось, что семь пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии.