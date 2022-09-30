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КВИ заболели 86 казахстанцев за сутки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Сентября 2022, 08:29
КВИ заболели 86 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В разрезе регионов:

в городе Астане-18,

в Алматы-11,

в городе Шымкент-1,

в Акмолинской области-15,

в Актюбинской области-2,

в Алматинской области-2,

в Атырауской области-1,

в Восточно-Казахстанской области-1,

в Западно-Казахстанской области-5,

в Карагандинской области-8,

в Улытауской области-1,

в Костанайской области-7,

в Павлодарской области-1,

в Северо-Казахстанской области-10,

в Туркестанской области-3.

Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.


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