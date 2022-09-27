КВИ заболели 68 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Астане – 17,

в городе Алматы – 13,

в Абайской области – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 2,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Жамбылской области – 2,

в Карагандинской области – 5,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 3,

в Северо-Казахстанской области – 3,

в Улытауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 284 случая.