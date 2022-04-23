КВИ стала причиной смерти 128 человек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С начала пандемии из 62 253 заболевших коронавирусной инфекцией 128 человек скончались от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«С начала пандемии в Атырауской области коронавирусной инфекцией всего переболели 62 253 человека. 128 из них скончались. На данный момент в стационарах области больных коронавирусом нет. Дома лечатся три человека. Все больные коронавирусом проживают в Атырау. Прошлым летом число больных КВИ в городе и районах в отдельные дни превышало 10 тыс. человек. Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 701 человек. Второй компонент вакцины получили 258 637 человек. Третьей дозой одной из используемых в стране вакцин против КВИ привились 60 736 человек. Вакциной Pfizer в области ревакцинировались 9 888 человек. Среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.