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    18:10, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    КВИ среди школьников: некоторые классы отправлены на карантин в Таразе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько классов в школах Жымбылской области было отправлено на карантин с начала учебного года, рассказал заместитель руководителя регионального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Баглан Кыдырбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Жамбылской области с первого сентября заразилась коронавирусом одна воспитательница детского сада. А среди школьников было зарегистрировано 59 случаев заражения, 57 из них не связаны с началом учебного процесса. По городу Тараз было выпущено постановление о введении карантина во втором классе школы №2, а также об отправке на домашний карантин 48 учеников и их учителей», - отметил Баглан Кыдырбаев.

    По его словам, среди педагогов было зарегистрировано с первого сентября 12 случаев заболевания.

    «Из них семеро учителей школ, два учителя интерната, два преподавателя вуза, а также одна воспитательница детского сада», - добавил Баглан Кыдырбаев.



    Теги:
    Здравоохранение Образование Жамбылская область Происшествия
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