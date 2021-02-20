КВИ может со временем превратиться в сезонную ОРВИ, требующую регулярной вакцинации – эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - О современных вакцинах против COVID-19 в комментарии МИА «Казинформ» рассказывает Константин Андреев, вирусолог и специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского Института Говарда Хьюза и Северо-Западного Университета (США).

- В настоящее время Европейский Союз официально утвердил три вакцины от коронавируса: от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Как Вы оцениваете их эффективность в плане долгосрочности иммунитета?

- Для начала неплохо бы задаться вопросом – а сколько времени иммунитет держится у тех, кто сам переболел COVID-19? К сожалению, с момента начала пандемии прошло еще недостаточно времени для наблюдения, чтобы делать соответствующие выводы.

Исследования показали, что уровень антител – маркеров первичной инфекции (IgМ и IgА) к фрагменту S-белка (белок «шип», связывающийся с рецептором клетки-хозяина), падает после 7-10 недель с момента появления симптомов, что, в общем-то, вполне ожидаемо. Вирус-нейтрализующие иммуноглобулины G (IgG), формирующие долгосрочный гуморальный иммунитет, остаются в плазме крови и в слюне на 3-3,5 месяца.

За другую часть иммунного ответа отвечают Т-лимфоциты, вырабатывая на своей поверхности рецепторы, распознающие вирусный антиген. Даже в тех случаях, когда у пациентов, перенёсших инфекцию, отсутствовали антитела, устойчивый Т-клеточный ответ у них все равно формировался.

Еще одно недавнее исследование, впрочем, не опубликованное пока ни в одном из рецензируемых журналов и вызвавшее некоторые вопросы у ряда специалистов, указывает на то, что клеточный иммунитет к SARS-CoV-2 может сохраняться до 6 месяцев. О том, что будет дальше, можно только догадываться.

Очевидно, что любая из вакцин едва ли будет защищать дольше, чем иммунитет, приобретённый естественным путем. Тем более что действие вакцин проверялось в ходе клинических испытаний в еще более сжатые сроки:

- BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) – на 7-ой день после второй дозы (42 дня с начала вакцинации);

- mRNA-1273 (Moderna/NIH) – на 14-ый день после второй дозы (42 дня с начала вакцинации);

- AZD1222 (AstraZeneca/Оксфордский университет) – на 28-ой день после второй дозы (56 дней с начала вакцинации), а также на 14-ый после второй дозы (50-100 дней с начала вакцинации) в ходе фазы III;

- NVX-CoV2373 (Novavax) – на 14-ый день после второй дозы (35 дня с начала вакцинации);

- Спутник V (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) – на 21-ый день после второй дозы (42 дня с начала вакцинации);

- Ad5-nCoV/Конвидеция (CanSino Bio) – на 14-ый день (однократное введение);

- Ad26.COV2.S (Johnson and Johnson) – на 28-ой день (однократное введение) либо на 28-ой день после второй дозы (84 дня с начала вакцинации).

В любом случае, речь идет о сроках порядка нескольких месяцев. В официальных инструкциях, выпущенных Минздравом РФ и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отдельно оговаривается, что ни для «Спутника V», ни для вакцины от Pfizer продолжительность действия в настоящее время неизвестна.

Поскольку SARS-CoV-2 во многом похож на своего предшественника, SARS-CoV-1 (коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годы), предполагается, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться в течение двух лет. Однако никаких данных, подтверждавших бы это, к сожалению, нет. Насколько долгоиграющими окажутся вакцины, построенные на основе матричной РНК (мРНК), таких как Pfizer и Moderna, – тем более неясно. Это новейшее изобретение, нигде в мире до сих пор не применявшееся. Поэтому заявления разработчиков о том, что их вакцина якобы будет защищать в 5-6 раз дольше тех, что произведены в США, ничем особо не подкреплены и больше смахивают на саморекламу.

Тем не менее, есть и некие объективные критерии, согласно которым можно предсказать длительность приобретенного иммунитета к SARS-CoV-2. Его генетический материал, как и у всех коронавирусов, состоит из молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) и является одним из самых длинных вирусных геномов — порядка 30 тыс. нуклеотидов. В отличие от дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), РНК сама по себе довольно неустойчива. В сочетании с длинными генетическими кодом это придает геному высокую изменчивость. Как следствие, вакцина больше не узнает вирус и перестает работать.

Другой пример РНК-содержащего вируса - это вирус гриппа. Вдобавок его геном еще и сегментирован на отдельные части, вроде человеческих хромосом. Если в клетку одновременно проникают два разных штамма вируса гриппа, при сборке новых вирусных частиц может произойти перемешивание этих фрагментов – так называемая «реассортация». В результате возникает новый штамм, к которому иммунная система не готова. Именно поэтому грипп является сезонным заболеванием и требует ежегодной вакцинации. Для этого эпидемиологи пытаются предугадать вероятную комбинацию из почти трех десятков возможных подтипов двух основных белков – гемагглютинина и нейраминидазы, на поверхности вируса (иногда неудачно).

С учетом всего вышесказанного можно ожидать, что новая коронавирусная инфекция рано или поздно превратится в сезонную ОРВИ, требующую регулярной вакцинации. И это говорит в пользу вакцин на основе мРНК – их легче адаптировать к новому штамму в производственных масштабах.

- В ЕС звучат призывы ускорить вакцинацию, в том числе путем введения одной дозы вакцин вместо двух. Что Вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, это разумный компромисс. Данных, которые бы подтверждали какую-то линейную зависимость между тем, насколько хорошо будет работать вакцина, и тем, какое количество её ввели пациенту – нет. Вакцина от AstraZeneca вообще показала более высокую эффективность в тех случаях, когда испытуемые получали половину дозы.

Дополнительная инъекция, которая призвана разгонять и усиливать иммунный ответ (так называемая «booster») необходима, если популяция нужных Т-лимфоцитов со временем снижается в ходе естественных процессов. Обычно речь идет о нескольких годах, а не неделях.

В теории введение двух разных антигенов могло бы научить иммунную систему узнавать вирус с разных сторон. Тем не менее, у всех двухкомпонентных вакцин генетический код SARS-CoV-2 в составе первой и второй доз если и отличается, то очень незначительно.

Для векторных вакцин - использование двух разных вирусных векторов, как у «Спутника V», предположительно, должно помочь тем, у кого уже есть антитела к одному из них.

В остальном главную роль играет то, насколько быстрее, проще и дешевле будет сделать первый компонент, чем наладить производство сразу обоих, обеспечить логистику двойного визита к врачу и так далее.

И будет ли с эпидемиологической точки зрения логичнее вакцинировать в течение года 40% населения с эффективностью 60-70% – или же только 15%, но с эффективностью 90%.

- Как идет вакцинация в США, и насколько уменьшилась пандемия с начала вакцинации?

- На настоящий момент США занимают первое место в мире по общему количеству вакцинаций (56 млн доз), а также находятся в первой десятке по их числу на 100 человек (16.8). Это значит, каждый шестой житель получил хотя бы одну из двух, а свыше 15 млн – уже обе необходимые дозы. Ожидается, что при нынешних темпах (1,6 млн в день) удастся вакцинировать 75% населения страны в течение восьми месяцев.

Начиная с конца января, в Иллинойсе вакцину могут получить люди из групп повышенного риска – например, лица старше 65 лет, а также представители профессий, связанных с большим количеством личных контактов (экстренные службы, полиция, социальные служащие, работники сферы образования, сельского хозяйства, почтовых отделений, общественного транспорта и точек торговли продуктами питания).

Чтобы получить прививку, нужно записаться онлайн и затем в назначенное время прийти в ближайшую аптеку (pharmacy) или магазин, в котором есть аптечный отдел (drug store). Это будет либо вакцина от Pfizer (что более вероятно), либо Moderna. Полагаю, в основном зависит от логистики и наличия необходимых условий для хранения. Стоимость процедуры полностью покрывается медицинской страховкой и бесплатна для тех, у кого ее нет.

Если верить официальной статистике, последние несколько недель волна заражений идет на спад. Возможно, это действительно результат вакцинации. Но не исключаю, что мы сейчас все еще наблюдаем эффект от карантинных мер, принятых ранее и только недавно отмененных. Следующие несколько месяцев это покажут.

- Спасибо за беседу.