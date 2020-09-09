Квест-тур по сакральным местам прошел в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области прошел квест-тур по сакральным местам. Участники необычного квеста за два дня посетили несколько районов, где только по координатам должны были найти исторические памятники и выполнить задания. А лучшие команды кроме новых знаний и впечатлений получили денежные призы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

В Костанайской области квест-тур по сакральным местам уже становится доброй традицией. Впервые он прошел в прошлом году и тогда не имел определенной тематики, все задания и вопросы были общими. Но в этот раз организаторы выбрали значимую тематику, посвященную 1150-летию аль-Фараби.

«То есть соответственно все вопросы были связаны именно с аль-Фараби. Квест проходил на территории Амангельдинского района и города Аркалыка и близлежащих сакральных объектов. Принимало участие 10 команд. Мы посетили сакральные объекты как и общенационального значения, так и регионального», — рассказал председатель ОФ «Sanaly Urpaq» Серик Манасбаев.

Весь тур проходил два дня. Необычным стало то, что участникам добираться до исторических памятников нужно было на своей машине, зная только координаты места. А уже там их ждали логические вопросы и творческие задания. Из-за некоторых запретов в этом году, организаторам пришлось сократить количество участников и посещаемых памятников в маршруте до 10 объектов. Но есть объекты, которые в маршруте будут ежегодно.

Дана Мурзагалиева - участница от политехнического высшего колледжа. В этом году их команда впервые решила отправиться в такое путешествие по области. Поскольку квест-тур был не просто развлечением, а носил и состязательный характер, для команды целью было войти в тройку лучших.

«Нужно было как-то креативно представить свою команду. Мы этому всему уделили большое внимание, у нас были отличительные кофты, кричалки, речевки. Это море впечатлений, море эмоций, ведь мы смогли познакомиться с такими красотами нашей Великой степи, посетить сакральные места, исторические места, важные для нашей страны», — поделилась участница команды «Юный натуралист» Дана Мурзагалиева.

Лучшие команды получили сертификаты и денежные призы.

Фото: alau.kz